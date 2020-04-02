В Тверской области собираются обустроить три площадки для вертолетов санавиации
В областном правительстве утверждена документация по планировке мест для вертолетных площадок санитарной авиации в Конаковском и Кимрском района, Осташковском городском округе.
Задачу увеличить количество площадок для санитарных вертолетов недалеко от районных больниц поставил губернатор Игорь Руденя.
О том, что это актуально для Верхневолжья, говорят её размеры и показатели статистики. Только за прошлый год вертолеты санавиации совершили 210 вылетов и доставили в Тверь 247 пациентов, в том числе 25 детей.
Всего в регионе сегодня действует 25 таких площадок.
На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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