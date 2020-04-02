2020-04-02T12:21:14+03:00
Общество

В Тверской области собираются обустроить три площадки для вертолетов санавиации

На сегодняшний день их в регионе - 25
Александр ЖМУЛИН
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Только за прошлый год вертолеты санавиации совершили 210 вылетов. Фото: Минздрав Тверской областиТолько за прошлый год вертолеты санавиации совершили 210 вылетов. Фото: Минздрав Тверской области
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В областном правительстве утверждена документация по планировке мест для вертолетных площадок санитарной авиации в Конаковском и Кимрском района, Осташковском городском округе.

Задачу увеличить количество площадок для санитарных вертолетов недалеко от районных больниц поставил губернатор Игорь Руденя.

О том, что это актуально для Верхневолжья, говорят её размеры и показатели статистики. Только за прошлый год вертолеты санавиации совершили 210 вылетов и доставили в Тверь 247 пациентов, в том числе 25 детей.

Всего в регионе сегодня действует 25 таких площадок.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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