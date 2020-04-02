Двое жителей Тверской области осуждены за хранение наркотиков

2 Апр 2020 2020-04-02T10:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом по обвинению в хранении наркотиков предстали 35-летний мужчина и 27-летняя ранее судимая женщина.

Установлено, что в декабре прошлого года они приобрели наркотическое средство для личного употребления. Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками полиции. Наркотическое средство было обнаружено при девушке.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимых виновными по ч.2 ст.228 УК РФ и назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а молодому человеку - три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU