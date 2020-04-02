2020-04-02T10:37:01+03:00
Происшествия

В детском саду Твери воспитатель оставила без помощи девочку со сломанной рукой

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту ЧП в детском садуСледователи проводят проверку по факту ЧП в детском садуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Инцидент произошел в марте 2020 года в одном из детских садов Твери. О случившемся писали тверские СМИ.

Шестилетняя девочка заправляла верхний ярус своей кровати, нога соскользнула с выдвижной тумбы, ребенок упал на пол и сломал руку. О случившемся девочка сообщила воспитателю, но женщина помощь ребенку не оказала, врача не вызвала.

Более двух часов пострадавшей пришлось терпеть боль, пока за ней не пришла мама.

Ребенка отвезли в больницу. И лишь на следующий день воспитатель сообщила о ЧП руководству.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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