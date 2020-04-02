В двух районах Тверской области ввели карантин по бешенству

2 Апр 2020 2020-04-02T08:50:58+03:00

В двух районах Тверской области введен карантин по бешенству Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Он установлен с 1 апреля по 30 мая

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В двух районах Тверской области, в соответствии с постановлениями губернатора Игоря Рудени от 31 марта 2020 года, с 1 апреля по 30 мая устанавливается карантин по бешенству.

Карантинной зоной объявлены деревня Семендяево, Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области и деревня Райда Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области.

На данных территориях будут проводиться мероприятия по профилактике распространения заболевания среди животных.

В неблагополучных населенных пунктах, на время карантина, запрещено проводить выстаки и продажу животных; домашних животных, в частности собак и кошек, запрещено вывозить за пределы карантинной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU