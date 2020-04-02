В двух районах Тверской области ввели карантин по бешенству
В двух районах Тверской области, в соответствии с постановлениями губернатора Игоря Рудени от 31 марта 2020 года, с 1 апреля по 30 мая устанавливается карантин по бешенству.
Карантинной зоной объявлены деревня Семендяево, Семендяевского сельского поселения Калязинского района Тверской области и деревня Райда Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области.
На данных территориях будут проводиться мероприятия по профилактике распространения заболевания среди животных.
В неблагополучных населенных пунктах, на время карантина, запрещено проводить выстаки и продажу животных; домашних животных, в частности собак и кошек, запрещено вывозить за пределы карантинной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU