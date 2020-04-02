Коронавирус в Тверской области: в Твери заработала "горячая линия" психологической помощи для пенсионеров
В Твери заработала линия по оказанию психологической помощи пенсионерам. Она работает на базе Тверского комплексного центра социального обслуживания населения.
Обратиться за бесплатной психологической помощью в период самоизоляции могут люди пожилого возраста, которые подвержены эмоциональным переживаниям.
Звонки принимаются по телефону: (4822) 78-21-60 c понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 16:30 часов.
Также, в Тверской области пожилые люди, инвалиды и другие маломобильные граждане могут заказать доставку продуктов и лекарственных средств. Ее осуществляют волонтеры.
Оформить заявку можно по номеру: (4822)78-21-64 или 8(800)200-34-11.
ИСТОЧНИК KP.RU
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