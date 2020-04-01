Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Тверской области
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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 1 апреля, на 0 км +700 м Кольцевой автодороги промышленной зоны поселка Редкино в Конаковском районе.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке произошло столкновение двух транспортных средств.
25-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с автомобилем "Вольво" с прицепом.
В результатет аварии водитель легковушки погиб, а четверо пассажиров получили тяжелые травмы. Их доставили в ЦРБ Редкино.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU