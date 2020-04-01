2020-04-01T19:43:58+03:00
Общество

В Тверской области лучшим семьям заплатят приличные деньги

Речь идёт о победителях регионального конкурса
Александр ЖМУЛИН
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Победителям конкурса дадут по 100 тысяч рублей.Победителям конкурса дадут по 100 тысяч рублей.Фото: Из архива "КП"
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На заседании президиума правительства Тверской области обсужиди проведение региональных конкурсов «Семья года» и «Лучшее семейное подворье».

Как отметил губернатор Игорь Руденя, такие конкурсы важны в поддержке и популяризации института семьи.

На заседании объявлено, что победителям номинаций конкурса «Семья года» выплатят по 100 тыс. рублей. Триумфаторы «Лучшего семейного подворья» и вовсе получат в подарок легковые автомобили, а также бытовую и сельскохозяйственную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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