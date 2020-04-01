В Тверской области лучшим семьям заплатят приличные деньги
Речь идёт о победителях регионального конкурса
Победителям конкурса дадут по 100 тысяч рублей.Фото: Из архива "КП"
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На заседании президиума правительства Тверской области обсужиди проведение региональных конкурсов «Семья года» и «Лучшее семейное подворье».
Как отметил губернатор Игорь Руденя, такие конкурсы важны в поддержке и популяризации института семьи.
На заседании объявлено, что победителям номинаций конкурса «Семья года» выплатят по 100 тыс. рублей. Триумфаторы «Лучшего семейного подворья» и вовсе получат в подарок легковые автомобили, а также бытовую и сельскохозяйственную технику.
ИСТОЧНИК KP.RU
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