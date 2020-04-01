Склад огнестрельного оружия обнаружили полицейские в квартире жителя Твери

1 Апр 2020 2020-04-01T19:11:37+03:00

Личную коллекцию оружия мужчина собрал несколько лет Фото: УГИБДД России по Тверской области

Личную коллекцию он собирал несколько лет

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 53-летняя жительница областного центра и сообщила, что в одной из квартир по улице Новикова слышны выстрелы.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Совместно с коллегами из УФСБ России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии ими был задержан 51- летний мужчина.

В результате обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 300 патронов различного калибра, три гранаты, пять ножей, один взрыв пакет и награды ВОВ.

Правоохранителям мужчина сообщил, что в течение нескольких лет собирал личную коллекцию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение боеприпасов ему грозит лишения свободы на срок до четырех лет.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU