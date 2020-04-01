Склад огнестрельного оружия обнаружили полицейские в квартире жителя Твери
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 53-летняя жительница областного центра и сообщила, что в одной из квартир по улице Новикова слышны выстрелы.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Совместно с коллегами из УФСБ России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии ими был задержан 51- летний мужчина.
В результате обыска в квартире подозреваемого были обнаружены 300 патронов различного калибра, три гранаты, пять ножей, один взрыв пакет и награды ВОВ.
Правоохранителям мужчина сообщил, что в течение нескольких лет собирал личную коллекцию.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение боеприпасов ему грозит лишения свободы на срок до четырех лет.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU