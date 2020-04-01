В последнюю неделю марта медики "скорой помощи" в Твери обслужили более 3500 вызовов
С 23 по 29 марта бригады скорой помощи по Твери и Калининскому району обслужили 3688 вызовов. Медиками госпитализированы 1008 человек.
Педиатрические бригады выезжали к детям 644 раза и госпитализировали 209 пациентов.
По-прежнему большое количество пациентов среди взрослого населения - с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Ежедневно скорую помощь оказывали 33 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее время доезда по г. Твери и Калининскому району на вызовы в экстренной форме составило 16,2 минуты, в неотложной форме - 34,1 минуты, - сообщает областной минздрав.
Более 300 человек обратились во врачебно-консультативный центр станции скорой медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU