В последнюю неделю марта медики "скорой помощи" в Твери обслужили более 3500 вызовов

1 Апр 2020 2020-04-01T18:52:28+03:00

Скорая помощь выезжала на вызовы более 3500 раз Фото: Иван ВИСЛОВ

Госпитализированы более 1000 человек

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С 23 по 29 марта бригады скорой помощи по Твери и Калининскому району обслужили 3688 вызовов. Медиками госпитализированы 1008 человек.

Педиатрические бригады выезжали к детям 644 раза и госпитализировали 209 пациентов.

По-прежнему большое количество пациентов среди взрослого населения - с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Ежедневно скорую помощь оказывали 33 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее время доезда по г. Твери и Калининскому району на вызовы в экстренной форме составило 16,2 минуты, в неотложной форме - 34,1 минуты, - сообщает областной минздрав.

Более 300 человек обратились во врачебно-консультативный центр станции скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU