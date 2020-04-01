Минприроды Тверской области подвело итоги фотоконкурса на лучшую кормушку
31 марта Минприроды Тверской области подвело итоги фотоконкурса на лучшую кормушку.
В рамках всероссийской акции "Покормите птиц!" в ведомство поступило более 50 работ.
Лучшее фото на конкурс прислал Никита Бегунов, который сумел сфотографировать в своей кормушк воробьев, синичек и даже сойку.
Активное участие в конкурсе приняли школьники Никольской школы Калининского района, Сандовской школы, Горицкой школы Кимрского района, Ново-Ямской школы Старицкого района, Тверской школы-интерната №1.
Дети мастерили кормушки вместе с родителями, дедушками и бубушками, вешали их у себя во дворах лесах и даже в Ботаническом саду Твери.
По итогам конкурса смые активные участники будут поощрены дипломами.
ИСТОЧНИК KP.RU