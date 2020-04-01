1 Апр 2020 2020-04-01T18:43:51+03:00

В кормушках локились даже сойки Фото: Никита Бегунов (размещено на сайте Минприроды Тверской области)

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31 марта Минприроды Тверской области подвело итоги фотоконкурса на лучшую кормушку.

В рамках всероссийской акции "Покормите птиц!" в ведомство поступило более 50 работ.

Лучшее фото на конкурс прислал Никита Бегунов, который сумел сфотографировать в своей кормушк воробьев, синичек и даже сойку.

Активное участие в конкурсе приняли школьники Никольской школы Калининского района, Сандовской школы, Горицкой школы Кимрского района, Ново-Ямской школы Старицкого района, Тверской школы-интерната №1.

Дети мастерили кормушки вместе с родителями, дедушками и бубушками, вешали их у себя во дворах лесах и даже в Ботаническом саду Твери.

По итогам конкурса смые активные участники будут поощрены дипломами.

ИСТОЧНИК KP.RU