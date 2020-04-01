На пожаре в Тверской области кроме погибшего мужчины нашли и останки женщины

1 Апр 2020 2020-04-01T19:26:19+03:00

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Ночью 30 марта в результате пожара в одноэтажном деревянном доме в деревне Судниково Кашинского городского округа Тверской области, погиб мужчина. Его тело после ликвидации возгорания нашли сотрудники МЧС. После чего информацию о гибели человека передали Кашинским следственных органам.

Сутки спустя на месте происшествия с участием следователя-криминалиста СУ СК РФ по Тверской области и сотрудников МЧС также было обнаружено обгоревшее тело женщины.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, причины и условия возникновения пожара. проводится судебно-медицинская экспертиза по телам погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU