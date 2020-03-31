"Звуки мюзикла" и "Золотое колечко": Тверской театр "Премьер" приглашает на онлайн-просмотры
Тверской Театр-студия "Премьер" приглашает на онлайн-просмотры, которые пройдут на этой неделе.
3 апреля (пятница) в 19:00 - Онлайн- показ концерта "Звуки мюзикла 2019".
Все самые известные хиты в одном шоу! Вы сможете услышать арии из рок-опер, мюзиклов и хиты из других музыкальных спектаклей. В шоу принимают участие актёры нашего творческого объединения, а также наши друзья.
4 апреля (воскресенье) в 12.00 - Онлайн- показ музыкального спектакля "Чудесное колечко".
Девушка Лия, которая идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца, получает бесценный подарок. Белый маг дарит ей волшебное колечко, которое может исполнить одно её желание...
ИСТОЧНИК KP.RU