"Звуки мюзикла" и "Золотое колечко": Тверской театр "Премьер" приглашает на онлайн-просмотры

31 Март 2020 2020-03-31T23:16:19+03:00

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Тверской Театр-студия "Премьер" приглашает на онлайн-просмотры, которые пройдут на этой неделе.

3 апреля (пятница) в 19:00 - Онлайн- показ концерта "Звуки мюзикла 2019".

Все самые известные хиты в одном шоу! Вы сможете услышать арии из рок-опер, мюзиклов и хиты из других музыкальных спектаклей. В шоу принимают участие актёры нашего творческого объединения, а также наши друзья.

4 апреля (воскресенье) в 12.00 - Онлайн- показ музыкального спектакля "Чудесное колечко".

Девушка Лия, которая идёт в столицу, чтобы выйти замуж за принца, получает бесценный подарок. Белый маг дарит ей волшебное колечко, которое может исполнить одно её желание...

Ссылка на трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU