"Культурный город" продолжает знакомить жителей Твери с онлайн-концертами известных исполнителей
Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация "Культурный город" (ТРОО "Культурный город") продолжает знакомить жителей Твери с самыми интересными онлайн-подборками.
С тех пор, как многие перешли в интернет, любители культуры могут увидеть выступления своих кумиров, не выходя их дома.
Данная подборка представляет собой концерты Московской филармонии в рамках проекта «Домашний сезон». В условиях карантина, артисты выступают в пустых залах.
В данном списке следующие концерты:
- Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер.
- Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Юрий Башмет.
- Николай Луганский
- Борис Березовский
- Лукас Генюшас и Александр Бузлов
- Артём Дервоед и Никита Борисоглебский
- Филипп Копачевский и Алексей Мельников
- Павел Милюков, Александр Рамм и Филипп Копачевский
- Борис Андрианов и Андрей Гугнин.
Слушайте и наслаждайтесь.
ИСТОЧНИК KP.RU