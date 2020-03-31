"Культурный город" продолжает знакомить жителей Твери с онлайн-концертами известных исполнителей

31 Март 2020 2020-04-01T00:22:22+03:00

Подборка представляет собой концерты Московской филармонии в рамках проекта «Домашний сезон»

Одна из подборок - концерты Московской филармонии в рамках проекта «Домашний сезон»

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Тверская региональная общественная культурно-просветительская организация "Культурный город" (ТРОО "Культурный город") продолжает знакомить жителей Твери с самыми интересными онлайн-подборками.

С тех пор, как многие перешли в интернет, любители культуры могут увидеть выступления своих кумиров, не выходя их дома.

Данная подборка представляет собой концерты Московской филармонии в рамках проекта «Домашний сезон». В условиях карантина, артисты выступают в пустых залах.

В данном списке следующие концерты:

- Денис Мацуев, Андрей Иванов и Александр Зингер.

- Камерный ансамбль «Солисты Москвы», Юрий Башмет.

- Николай Луганский

- Борис Березовский

- Лукас Генюшас и Александр Бузлов

- Артём Дервоед и Никита Борисоглебский

- Филипп Копачевский и Алексей Мельников

- Павел Милюков, Александр Рамм и Филипп Копачевский

- Борис Андрианов и Андрей Гугнин.

Слушайте и наслаждайтесь.

ИСТОЧНИК KP.RU