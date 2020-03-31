2020-03-31T21:57:16+03:00
Происшествия

Семисот тысяч рублей лишилась жительница Тверской области, поверив липовой "службе безопасности" банка

Мошенники продолжают успешно опустошать банковские карты, пользуясь растерянностью своих жертв
Виктория ТУШКОВА
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Никому не разглашайте реквизиты своей карты!Никому не разглашайте реквизиты своей карты!Фото: Мария ОСИПОВА
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Полицейские Тверской области бьют тревогу: мошенники продолжают похищать деньги с банковских карт жителей региона. И делают это весьма успешно.

Вот три недавних случая. Более 700 000 рублей "увели" с карты 22-летней жительницы Кашина. Со счёта жительницы Вышнего Волочка 1996 года рождения похищено более 25 тысяч рублей. Сорока тысяч рублей лишилась пенсионерка, 68-летняя жительница Ржевского района.

Схемы этих преступлений идентичны. На сотовый телефон потерпевшим звонят люди, представляющиеся сотрудниками банка. Злоумышленники сообщают о попытке несанкционированного снятия денег со счёта карты. Не давая жертве опомниться, мошенники говорят, что необходимо срочно установить "двойную защиту" на счета и требуют для этого сообщить им реквизиты карты. Делать этого нельзя. И настоящие сотрудники банка не требуют назвать реквизиты вашей карты (номер, CVV-код, то есть цифры на задней стороне карты, и прочее).

- По всем фактам следователем возбуждены уголовные дела. Принимаются меры для установления и задержания подозреваемых лиц, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - Если вас по телефону информируют о попытке мошенников снять со счёта деньги, прервите телефонный разговор и перезвоните в обслуживающий вас банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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