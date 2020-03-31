2020-03-31T20:24:53+03:00
Общество

Некачественное питьевое молоко давали воспитанникам детского сада в Торжке Тверской области

Нарушение выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Молоко с антибиотиком производили в Рязанской областиМолоко с антибиотиком производили в Рязанской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В молоке, произведенном в Рязанской области, сотрудники Тверской межобластной ветлаборатории выявили содержание антибиотика тетрациклиновой группы.

Пробы продукта были отобраны в одном из детских дошкольных образовательных учреждений Торжокского района и направлены в лабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской области.

Сведения о регистрации ФГБУ «Тверская МВЛ» нарушения требований регламента «О безопасности молока и молочной продукции» размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для проведения соответствующих мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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