Некачественное питьевое молоко давали воспитанникам детского сада в Торжке Тверской области
В молоке, произведенном в Рязанской области, сотрудники Тверской межобластной ветлаборатории выявили содержание антибиотика тетрациклиновой группы.
Пробы продукта были отобраны в одном из детских дошкольных образовательных учреждений Торжокского района и направлены в лабораторию Управлением Россельхознадзора по Тверской области.
Сведения о регистрации ФГБУ «Тверская МВЛ» нарушения требований регламента «О безопасности молока и молочной продукции» размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области для проведения соответствующих мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU