Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: ЗАГСы Тверской области советуют будущим молодоженам отложить свадьбы
Органы ЗАГС Тверской области, в связи с рекомендациями Минюста РФ, а также постановлением "О режиме повышенной готовности на территории Тверской области", в целях профилактики коронавируса, вводят ограничительные меры (до отмены их в установленном порядке). Соответствующее объявление появилось на сайте администрации Твери.
В частности, молодожёнам, желающим провести регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, рекомендовано перенести ее на более поздний срок, либо ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.
Ограничена организация и проведение торжественных церемоний государственной регистрации заключения брака в Домах культуры, а также мероприятий по чествованию родителей с новорожденными, поздравлению юбиляров семейной жизни и др.
При этом выдача свидетельств о рождении или смерти будет осуществляться в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Граждан призывают ограничить личное посещение органов ЗАГС и направлять заявления и обращения в органы записи актов гражданского состояния посредством почтовой связи либо в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU
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