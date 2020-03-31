Житель Тверской области перевозил наркотики в электричке "Тверь-Москва"

31 Март 2020 2020-03-31T17:25:12+03:00

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Гражданина с признаками опьянения выявили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва - Ленинградская в вагоне электропоезда сообщением "Тверь - Москва" на перегоне Химки - Ховрино. Им оказался 24-летний житель Тверской области.

Мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра у него изъяли пять полимерных пакетиков с порошкообразными веществами.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, массой 3,35 г.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU