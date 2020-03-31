Житель Тверской области перевозил наркотики в электричке "Тверь-Москва"
Гражданина с признаками опьянения выявили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва - Ленинградская в вагоне электропоезда сообщением "Тверь - Москва" на перегоне Химки - Ховрино. Им оказался 24-летний житель Тверской области.
Мужчину доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра у него изъяли пять полимерных пакетиков с порошкообразными веществами.
Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, массой 3,35 г.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. На время следствия фигурант находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU