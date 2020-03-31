Следователи напомнили жителям Тверской области о дистанционных каналах связи

31 Март 2020 2020-03-31T17:06:04+03:00

Подать обращение и получить информацию можно, не выходя из дома

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области напоминает, что в ведомстве круглосуточно функционируют дистанционные каналы связи с сотрудниками.

Граждане могут, не выходя из дома, подать обращение, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию по оперативным телефонам:

- телефон доверия: 8 (4822) 65-63-41;

- телефонная линия "Ребенок в опасности": 8-(4822)-65-63-42.

А также через интернет-приемную на официальном сайте ведомства и в группе ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU