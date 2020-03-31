В Тверской области москвич незаконно застроил берег Волги

31 Март 2020 2020-03-31T16:24:15+03:00

У воды мужчина организовал личную зону отдыха с мангалом и пирсом Фото: Елена РАКОВА

У воды мужчина организовал личную зону отдыха с мангалом и пирсом

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Житель Московской области, имея в собственности участок на территории Пеновского района, вышел за его установленные пределы и незаконно построил на береговой полосе Волги два нежилых строения: сооружение и несколько малогабаритных строений в целях организации отдыха (баня, сарай, горка, мангалы и пирс). Объекты размещены в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.

Прокуратура Пеновского района обратилась в суд с исковым заявленим о возложении на гражданина обязанности снести самовольно возведенные сооружения и строения на земельном участке общей площадью 92,8 кв.м, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU