В Тверской области москвич незаконно застроил берег Волги
Житель Московской области, имея в собственности участок на территории Пеновского района, вышел за его установленные пределы и незаконно построил на береговой полосе Волги два нежилых строения: сооружение и несколько малогабаритных строений в целях организации отдыха (баня, сарай, горка, мангалы и пирс). Объекты размещены в границах береговой полосы водного объекта общего пользования.
Прокуратура Пеновского района обратилась в суд с исковым заявленим о возложении на гражданина обязанности снести самовольно возведенные сооружения и строения на земельном участке общей площадью 92,8 кв.м, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
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