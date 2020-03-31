Житель Твери заплатит штраф за оскорбление бывшей супруги
Сумма составит 1000 рублей
За унижение чести и достоинства мужчина заплатит 1000 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел в конце ноября 2019 года на территории торгово-офисного центра на ул. Благоева в Твери.
Бывший супруг оскорбил женщину по причине того, что двери их офисов, которые находятся по соседству, расположены рядом и при открытии задевают друг друга.
Прокуратурой Заволжского района города Твери в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения за унижение чести и достоинства ему назначен штраф в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU