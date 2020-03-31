Житель Твери заплатит штраф за оскорбление бывшей супруги

31 Март 2020 2020-03-31T16:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в конце ноября 2019 года на территории торгово-офисного центра на ул. Благоева в Твери.

Бывший супруг оскорбил женщину по причине того, что двери их офисов, которые находятся по соседству, расположены рядом и при открытии задевают друг друга.

Прокуратурой Заволжского района города Твери в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения за унижение чести и достоинства ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU