2020-03-31T16:05:34+03:00
Общество

Участок без коммуникаций выделили многодетной семье в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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В Осташковскую межрайонную прокуратуру обратилась многодетная семья. Заявители сообщили, что выделенный им земельный участок не имеет инженерных коммуникаций: газовых, электрических сетей, сетей питьевого и технического водопровода, транспортной инфраструктурой.

В связи с этим многодетная семья лишена права на полноценное строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном участке и последующее проживание в нем.

Предоставляя в собственность семье земельный участок, администрация не подготавливала условия для подключения земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения.

В связи с чем прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании администрации обеспечить строительство объектов инженерной инфраструктуры, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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