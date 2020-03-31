Молодой житель Тверской области обокрал сарай пенсионера в Кимрах

31 Март 2020 2020-03-31T16:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию позвонил 69-летний житель Кимрского района и сообщил, что неизвестный злоумышленник взломал замок на двери его сарая и похитил электроинструменты. Ущерб составил 10 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вместе с участковым полицейские вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался неработающий, ранее судимый 26-летний житель Кимрского района.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном и вернул часть имущества. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU