Следователи проводят проверку по факту гибели человека при пожаре в Тверской области

31 Март 2020 2020-03-31T15:49:40+03:00

Личность погибшего при пожаре устанавливается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Сообщение о пожаре в деревне Судниково в Кашинском городском округе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 30 марта.

По прибытии на место было установлено, что горит жилой дом, принадлежащий 68-летней женщине.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-служб ГУ МЧС России по Тверской области.

В ходе тушения в доме было обнаружено тело человека. Личность погибшего устанавливается. По данному факту Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия возникновения пожара, назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU