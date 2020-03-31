Невсхожими семенами торговали на рынках в Тверской области

31 Март 2020 2020-03-31T15:12:31+03:00

На рынках в Тверской области торговали невсхожими семенами Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели рейды по рынкам в Западной Двине, Нелидово и Конаково и отобрали пробы пакетированных семян моркови, петрушки и укропа.

Образцы были направленны на лабораторные исследования в Тверскую межобластную лабораторию.

- По результатам проведенных проверок пробы показали низкий процент всхожести и не соответствуют ГОСТ 12038-84, - сообщили в ведомстве. - Это свидетельствует о том, что из таких семян нельзя получить хороший урожай.

Некачественная продукция изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU