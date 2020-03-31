Невсхожими семенами торговали на рынках в Тверской области
Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели рейды по рынкам в Западной Двине, Нелидово и Конаково и отобрали пробы пакетированных семян моркови, петрушки и укропа.
Образцы были направленны на лабораторные исследования в Тверскую межобластную лабораторию.
- По результатам проведенных проверок пробы показали низкий процент всхожести и не соответствуют ГОСТ 12038-84, - сообщили в ведомстве. - Это свидетельствует о том, что из таких семян нельзя получить хороший урожай.
Некачественная продукция изъята из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU