В Тверской области водитель на авто без прав врезался в дерево
Пострадали двое пассажиров
Два пассажира пострадали в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 30 марта на 6-м км автодороги Новоселки - Верхнее Заборье - Талухино в Нелидовском городском округе.
В региональной Госатоинспекции сообщили, что 53-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем "ИЖ 2126", двигался со стороны д. Верхнее Заборье, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадали два пассажира - 29-летний мужчина и 42-летняя женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU