2020-03-31T11:19:12+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на авто без прав врезался в дерево

Пострадали двое пассажиров
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два пассажира пострадали в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиДва пассажира пострадали в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 30 марта на 6-м км автодороги Новоселки - Верхнее Заборье - Талухино в Нелидовском городском округе.

В региональной Госатоинспекции сообщили, что 53-летний водитель, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем "ИЖ 2126", двигался со стороны д. Верхнее Заборье, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали два пассажира - 29-летний мужчина и 42-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Невсхожими семенами торговали на рынках в Тверской области
Запрет на весеннюю охоту в Тверской области продлили до 31 мая
Тверская область переходит на особый противопожарный режим
Тверской центр «Мой бизнес» ждёт предложений предпринимателей по поддержке бизнеса
Коронавирус в Тверской области, последние новости на 31 марта 2020 года: новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано
Сайт по продаже редких рыб заблокировали в Тверской области
В Тверской области водитель на авто без прав врезался в дерево
Водитель на "КамАзе" насмерть сбил пешехода в Тверской области
В Твери грабитель отнял телефон у собутыльника
В Тверской области будут судить женщину, которая умышленно сбила мужчину на автомобиле
До микрорайона "Радужный" в Твери запустили два новых автобусных маршрута
На онлайн-концерт 10 лет «No Inifference» приглашает Тверская филармония
В семи муниципалитетах Тверской области прошли проверки автобусов
В Тверской области мужчина угнал мопед из сарая своей знакомой
Прокуратура защитила права работника больницы в Тверской области
Тверские медики-депутаты призывают жителей региона сидеть дома