2020-03-31T11:09:31+03:00
Происшествия

Водитель на "КамАзе" насмерть сбил пешехода в Тверской области

ДТП произошло на М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на грузовике насмерть сбил пешехода на трассе М-10Водитель на грузовике насмерть сбил пешехода на трассе М-10Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась поздно вечером, 30 марта, на 321-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 60-летний водитель автомобиля "КамАз" в составе с полуприцепом "Шмитц", двигаясь в направлении Москвы, на неосвещенном участке наехал на пешехода, который находился на проезжей части без светоотражающих элементов вне населенного пункта.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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