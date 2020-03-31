В Твери грабитель отнял телефон у собутыльника
Злоумышленник задержан
Грабителя задержала полиция Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 36-летний местный жители и сообщил, что случайный знакомый, с которым он вместе выпивал, похитил у него сотовый телефон.
На место была направлена следственно-оперативная группа.
По составленному описанию злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель Твери.
Фигурант сознался в содеянном. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU