В Твери грабитель отнял телефон у собутыльника

31 Март 2020 2020-03-31T11:00:09+03:00

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В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 36-летний местный жители и сообщил, что случайный знакомый, с которым он вместе выпивал, похитил у него сотовый телефон.

На место была направлена следственно-оперативная группа.

По составленному описанию злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 39-летний житель Твери.

Фигурант сознался в содеянном. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU