В Тверской области будут судить женщину, которая умышленно сбила мужчину на автомобиле

31 Март 2020 2020-03-31T09:21:50+03:00

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Бежецким межрайонным следственным отделомСУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленнои повреждении чужого имущества и покушении на убийство человека.

Следствием установлено, что ночью 4 августа 2019 года в Бежецке, пьяная женщина в ответ на замечание мужчины поцарапала ключом его автомобиль. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Затем злоумышленница села в машину и наехала на потерпевшего. Он получил различные телесные повреждения, но сумел скрыться от повторной попытки его сбить. В происходящее вмешались очевидцы.

- Следователем произведен осмотр места происшествия, установлены очевидцы и свидетели преступлений, которые допрошены, проведены очные ставки, проверки показаний на месте, трасологические и судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - По уголовному делу в отношении обвиняемой утверждено обвинительное заключение, материалы следствия в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU