2020-03-30T22:32:35+03:00
Звезды

На онлайн-концерт 10 лет «No Inifference» приглашает Тверская филармония

Начало в 16.00
Ирина ТАРАСОВА
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На концерте будет представлен дебютный альбом «El Cumbanchero». Фото: Тверская филармонияНа концерте будет представлен дебютный альбом «El Cumbanchero». Фото: Тверская филармония
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31 марта в 16.00 состоится онлайн-трансляция концерта 10 лет «No Inifference».

- Квинтет «No Indifference» – один из самых любимых тверских коллективов. Яркие тембры инструментов, высокий профессионализм исполнения, разнообразный репертуар, обаятельные музыканты – то, что привлекает слушателей на их выступления, - рассказывают о нем в тверской филармонии.

Что касается концерта, то на нем представлен их дебютный альбом «El Cumbanchero»(в переводе с испанского означает «человек, который веселится»).

Зрители могут перейти по ссылке на YouTube канал. Она будет опубликована в социальных сетях за 2 часа до начала трансляции. Следите за анонсами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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