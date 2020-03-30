В Тверской области мужчина угнал мопед из сарая своей знакомой
Перед судом предстал 32-летний житель Зубцовского района Тверской области.
Установлено, что в октябре 2019 года мужчина выпивал вместе со знакомой, проводил ее дома и решил заночевать в сарае.
Утром мужчина увидел в сарае мопед, завел его и поехал в магазин за алкоголем.
Он же, в ноябре 2019 года, зная, что у его умершего знакомого имелся бензотриммер, незаконно проник в дом и похитил инструмент. Ущерб составил 6000 рублей.
Суд признал подсудимого виновным в краже и угоне транспортного средства и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU