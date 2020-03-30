2020-03-30T22:09:15+03:00
Общество

В Тверской области мужчина угнал мопед из сарая своей знакомой

Фигурант получил условный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"Мужчина получил условный срок Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 32-летний житель Зубцовского района Тверской области.

Установлено, что в октябре 2019 года мужчина выпивал вместе со знакомой, проводил ее дома и решил заночевать в сарае.

Утром мужчина увидел в сарае мопед, завел его и поехал в магазин за алкоголем.

Он же, в ноябре 2019 года, зная, что у его умершего знакомого имелся бензотриммер, незаконно проник в дом и похитил инструмент. Ущерб составил 6000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным в краже и угоне транспортного средства и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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