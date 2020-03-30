2020-03-30T20:53:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Тверские медики-депутаты призывают жителей региона сидеть дома

Это жизненно необходимо, чтобы избежать распространения коронавируса
Александр ЖМУЛИН
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В Тверской области пока ситуация спокойная, но, как она будет развиваться дальше, зависит от всех нас.В Тверской области пока ситуация спокойная, но, как она будет развиваться дальше, зависит от всех нас.Фото: Виктория ЖУКОВА
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Ситуация с распространением коронавируса в России с каждым днём становится всё более пугающей. Число зараженных растёт в геометрической прогрессии, люди умирают. Сегодня каждый должен осознать в полной мере всю опасность этой смертельной заразы. Об этом жителей Верхневолжья предупреждают в том числе и тверские медики-депутаты.

Наталья Павлюк, заместитель главного врача Областной клинической больницы, депутат Тверской городской Думы:

- Нам необходимо разорвать все связи, чтобы остановить вирус. Нужно отсидеться дома, а тем, кто работает, максимально обезопасить себя и окружающих. В том числе, мыть руки, отменить рукопожатия, чихать и кашлять в локоть, проветривать одежду по приходу домой.

В настоящее время региональной властью предпринимаются все необходимые меры, у нас в больнице создан оперативный штаб. Врачи работают в усиленном режиме.

В Тверской области пока ситуация спокойная, но, как она будет развиваться дальше, зависит от всех нас. Призываю всех жителей – относитесь с пониманием к тому, о чем сегодня говорят власти и врачи, не подвергайте риску свою жизнь и жизнь других!

Ирина Колесникова, главный врач поликлиники №8 города Твери, депутат Законодательного собрания Тверской области:

- В эти дни нужно всем постараться оставаться дома, особенно людям старшего возраста. Нельзя пренебрегать рекомендациями врачей и органов власти. Мы всем коллективом, начиная с сотрудников регистратуры, пытаемся убедить наших граждан поберечь себя в это непростое время. Тем, кто до сих пор не осознал всей серьезности сложившейся ситуации, хочется сказать – подумайте и о себе, и о тех, кто рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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