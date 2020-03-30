В Тверской области мужчина ограбил знакомую, потому что ему не хватило денег на алкоголь
За содеянное он получил 220 часов обязательных работ
Жителя Тверской области будут судить за грабеж Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 52-летний житель Весьегонского муниципального округа.
Установлено, что осужденный выпивал вместе со своей знакомой и остался ночевать в ее квартире. Проснувшись утром, он решил продолжить пить, однако денег на покупку спиртного у него не оказалось. Тогда он взял со стола сумку, вытащил кошелек, забрал деньги и скрылся.
Вместе со знакомым он пропил похищенное, а женщина обратилась в полицию.
Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU