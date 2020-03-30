В Тверской области мужчина ограбил знакомую, потому что ему не хватило денег на алкоголь

30 Март 2020 2020-03-30T20:35:12+03:00

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Перед судом предстал 52-летний житель Весьегонского муниципального округа.

Установлено, что осужденный выпивал вместе со своей знакомой и остался ночевать в ее квартире. Проснувшись утром, он решил продолжить пить, однако денег на покупку спиртного у него не оказалось. Тогда он взял со стола сумку, вытащил кошелек, забрал деньги и скрылся.

Вместе со знакомым он пропил похищенное, а женщина обратилась в полицию.

Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 220 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU