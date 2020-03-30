За дачу взятки полицейскому будут судить жителя Твери

30 Март 2020 2020-03-30T20:27:12+03:00

Жителя Твери будут судить за дачу взятки полицейскому Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Житель города Твери предстанет перед судом по обвинению в даче взятки должностному лицу.

Установлено, что в период с августа 2011 по февраль 2014 года фигурант уголовного дела организовал незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования и сети «Интернет». Игорное заведение располагалось на улице Коминтерна в Твери.

С целью непресечения преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, совершаемых в его игорных заведениях, в апреле 2013 года обвиняемый передал взятку в сумме 120 тыс. рублей исполняющему обязанности заместителя начальника полиции УМВД России по Тверской области (ранее осужден за получение взятки).

Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU