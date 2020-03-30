2020-03-30T20:11:03+03:00
Происшествия

Двое молодых людей в Тверской области обокрали магазин и приставали к продавцу

Злоумышленники предстанут перед судом
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчины предстанут перед судомМужчины предстанут перед судомФото: Евгения ГУСЕВА
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В Тверской области заключены под стражу двое жителей города Кимры. 22-летнего и 25-летнего мужчин обвиняют в совершении грабежа и действиях сексуального характера в отношении продавца.

Следствием установлено, что 9 января мужчины ворвались в местный продуктовый магазин, один из них начал приставать к продавцу, чтобы подавить сопротивление, а второй в это время обокрал кассу. Злоумышленники забрали 5000 рублей и мобильный телефон потерпевшей и покинули место преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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