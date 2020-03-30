Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Твери
Его труп со следами ожогов нашли на одной из улиц
Тело мужчины со следами ожогов нашли на одной из улицФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери следователем Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.
Тело погибшего со следами термических ожогов было обнаружено на одной из улиц областного центра 29 марта.
По факту гибели мужчины Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Назначена экспертиза, осуществляется проведение процессуальных действий. Личность погибшего устанавливается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU