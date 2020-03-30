2020-03-30T19:10:09+03:00
Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Твери

Его труп со следами ожогов нашли на одной из улиц
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тело мужчины со следами ожогов нашли на одной из улицТело мужчины со следами ожогов нашли на одной из улицФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Твери следователем Следственного комитета устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

Тело погибшего со следами термических ожогов было обнаружено на одной из улиц областного центра 29 марта.

По факту гибели мужчины Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Назначена экспертиза, осуществляется проведение процессуальных действий. Личность погибшего устанавливается. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Твери
В Тверской области выдано два самых первых сертификата на маткапитал за рождение первенца
Тело мертвого мужчины обнаружили в канаве рядом с деревней в Кимрском районе Тверской области
Житель Тверской области нарубил леса на шесть миллионов рублей
Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 в Тверской области продлены
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин
Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: куда обратиться за экстренной стоматологической помощью
Медицинскую маску надели бронзовому рыбаку на набережной в Твери
Тверской театр драмы приглашает на онлайн-спектакль "Любовь под вязами"
Двое мужчин пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автодороге в Тверской области
Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом