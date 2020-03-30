В Тверской области выдано два самых первых сертификата на маткапитал за рождение первенца

30 Март 2020 2020-03-30T19:07:38+03:00

Сертификаты первыми в регионе получили семьи Дмитриевых и Щербаковых, у них родились сыновья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Их получили молодые мамы из Селижаровского и Торжокского районов

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В Тверской области новоиспечённые родители - две семьи из Селижаровского и Торжокского районов - получили первые сертификаты на материнский капитал за первенца.

Материнский капитал на первого ребёнка составляет 466 617 рублей. Как сообщает Тверское региональное отделение Пенсионного фонда, такие сертификаты первыми в регионе получили семьи Дмитриевых и Щербаковых, где в этом году родились сыновья.

Маленькие Алексей и Захар появились на свет 25 и 15 февраля 2020 года. И уже 6 и 10 марта их молодые мамы обратились с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Спустя неделю специалисты ПФР вынесли положительное решение о выдаче сертификата.

Сертификат можно получить в электронном виде. А с 15 апреля 2020 года эта услуга будет беззаявительной: территориальные органы Пенсионного фонда на основании сведений, поступивших в рамках межведоственного взаимодействия, вынесут решение о праве на получение капитала.

ИСТОЧНИК KP.RU