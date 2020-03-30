2020-03-30T19:14:42+03:00
Происшествия

Житель Тверской области нарубил леса на шесть миллионов рублей

Факт выявили полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали "черного лесоруба" в Тверской области Фото: УМВД России по Тверской областиПолицейские задержали "черного лесоруба" в Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области
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В полицию о незаконной рубке леса, недалеко от деревни Жданово в Осташковском городском округе, сообщил начальник одного из предприятий.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что неизвестный незаконно спилил 246 деревьев - ели, сосны, ольхи и березы - на землях государственного фонда РФ Осташковского района Тверской области. Ущерб составил 6 млн рублей.

Личность подозреваемого в ходе розыска установили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области совместно с ГЭБ И ПК МО МВД России «Осташковский». Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина пояснил, что незаконно спиленную древесину он вывез на автомобиле «Урал» с гидроманипулятором на местную пилораму.

Вещественные доказательства были изъяты.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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