2020-03-30T18:03:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин

Это сделано по распоряжению губернатора
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
В регионе принимаются усиленные меры по борьбе с коронавирусом.В регионе принимаются усиленные меры по борьбе с коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области усилены меры по противодействию и снижению рисков распространения коронавируса COVID-2019. Во всех учреждениях введен карантин.

Усилить профилактическую работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе поручил губернатор Игорь Руденя.

В специализированных учреждениях для престарелых, инвалидов и психоневрологических интернатах временно запрещено посещение родственниками, массовые культурные мероприятия.

Введен усиленный санитарный режим: в течение дня все помещения тщательно дезинфицируются и проветриваются. У работников проверяется температура. На входе все моют руки антисептиком.

При выявлении первых признаков респираторной инфекции люди будут незамедлительно отправляться в больницу или домой для вызова врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Твери
В Тверской области выдано два самых первых сертификата на маткапитал за рождение первенца
Тело мертвого мужчины обнаружили в канаве рядом с деревней в Кимрском районе Тверской области
Житель Тверской области нарубил леса на шесть миллионов рублей
Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 в Тверской области продлены
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин
Режим повышенной готовности в Твери из-за коронавируса: куда обратиться за экстренной стоматологической помощью
Медицинскую маску надели бронзовому рыбаку на набережной в Твери
Тверской театр драмы приглашает на онлайн-спектакль "Любовь под вязами"
Двое мужчин пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автодороге в Тверской области
Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом