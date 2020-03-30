Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин

30 Март 2020 2020-03-30T18:03:02+03:00

В регионе принимаются усиленные меры по борьбе с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это сделано по распоряжению губернатора

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В домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области усилены меры по противодействию и снижению рисков распространения коронавируса COVID-2019. Во всех учреждениях введен карантин.

Усилить профилактическую работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе поручил губернатор Игорь Руденя.

В специализированных учреждениях для престарелых, инвалидов и психоневрологических интернатах временно запрещено посещение родственниками, массовые культурные мероприятия.

Введен усиленный санитарный режим: в течение дня все помещения тщательно дезинфицируются и проветриваются. У работников проверяется температура. На входе все моют руки антисептиком.

При выявлении первых признаков респираторной инфекции люди будут незамедлительно отправляться в больницу или домой для вызова врача.

ИСТОЧНИК KP.RU