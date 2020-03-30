Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: социально-медицинские учреждения закрыты на карантин
В домах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах Тверской области усилены меры по противодействию и снижению рисков распространения коронавируса COVID-2019. Во всех учреждениях введен карантин.
Усилить профилактическую работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе поручил губернатор Игорь Руденя.
В специализированных учреждениях для престарелых, инвалидов и психоневрологических интернатах временно запрещено посещение родственниками, массовые культурные мероприятия.
Введен усиленный санитарный режим: в течение дня все помещения тщательно дезинфицируются и проветриваются. У работников проверяется температура. На входе все моют руки антисептиком.
При выявлении первых признаков респираторной инфекции люди будут незамедлительно отправляться в больницу или домой для вызова врача.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»