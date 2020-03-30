В семи муниципалитетах Тверской области прошли проверки автобусов
Госавтоинспекторы выявили 11 нарушений
В Тверской области продолжаются проверки автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Тверской области госавтоинспекторы продолжают мероприятия по сплошным проверкам автобусов на междугородний и межрегиональных маршрутах.
В период с 20 по 26 марта сотрудниками ГИБДД проверено 84 автобуса, выявлено 11 нарушений Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU