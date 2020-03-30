Двое мужчин пострадали в результате опрокидывания автомобиля на автодороге в Тверской области

30 Март 2020 2020-03-30T16:23:18+03:00

Иномарка опрокинулась в кювет, двое пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области

Они доставлены в медучреждение

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Авария произошла вечером, 29 марта, на 17-м км автодороги Осташков – Волговерховье Осташковского городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 38-летний водитель, управляя автомобилем "Датсун Ондо", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля - 39-летний мужчина - с травмами доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU