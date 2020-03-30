Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
Фигурант заключен под стражу
Тверские полицейские задержали мужчину, находившегося в Федеральном розыске Фото: архив "КП"
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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери на одной из улиц областной столицы задержали 34-летнего мужчину, находившегося в Федеральном розыске.
Он разыскивался межмуниципальным отделом МВД России "Кандалакшский" по подозрению в мошенничестве. От правоохранительных органов мужчина скрылся.
Фигурант был доставлен в полицию и заключен под стражу. Инициатору розыска сообщили о его задержании.
ИСТОЧНИК KP.RU