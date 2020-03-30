Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину

30 Март 2020 2020-03-30T15:55:59+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Твери на одной из улиц областной столицы задержали 34-летнего мужчину, находившегося в Федеральном розыске.

Он разыскивался межмуниципальным отделом МВД России "Кандалакшский" по подозрению в мошенничестве. От правоохранительных органов мужчина скрылся.

Фигурант был доставлен в полицию и заключен под стражу. Инициатору розыска сообщили о его задержании.

ИСТОЧНИК KP.RU