В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Авария произошла в Кашине
Водител иномарки погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
ДТП случилось вечером, 29 марта, в районе дома № 77 по ул. Карла Маркса в Кашине.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 45-летний мужчина, не пристёгнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Опель Астра Караван", двигаясь в направлении д. Эскино, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU