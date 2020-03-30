В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом

30 Март 2020 2020-03-30T15:38:00+03:00

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ДТП случилось вечером, 29 марта, в районе дома № 77 по ул. Карла Маркса в Кашине.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 45-летний мужчина, не пристёгнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Опель Астра Караван", двигаясь в направлении д. Эскино, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате столкновения водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU