Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе

30 Март 2020 2020-03-30T13:28:12+03:00

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Правительство Тверской области на специальной региональной информационной странице в соцсетях о коронавирусе активно призывает жителей Верхневолжья не вестись на фейковые, то есть ложные вбросы в интернете о злосчастном вирусе.

В помощь гражданам прилагается схема, где указаны признаки фейковой информации о Covid-19 в сообщениях в мессенджерах или соцсетях.

Начинаются такие ложные вбросы с акцентированного обращения типо: «Внимание», «Срочно», «Всем привет» и так далее. Затем присутствуют указания, что «мне, моему знакомому, соседу, родственнику, мужу или жене» кто-то авторитетный или работающий в госорганах, медучреждениях и т.д. сообщил, что всё на самом деле хуже (или лучше), чем на самом деле. При этом в фейке часто есть просьба либо ни с кем этой информацией не делится, либо напротив рассказать всем.

Кроме того, в сообщении областного правительства есть ссылка на примеры распространенных фейков о коронавирусе.

Власти региона призывают граждан верить только официальной информации.

Будьте внимательны, соблюдайте все меры предосторожности, старайтесь не выходить на улицу и не поддавайтесь панике.

ИСТОЧНИК KP.RU