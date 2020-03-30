С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед

30 Март 2020 2020-03-30T13:45:09+03:00

В Тверской области задержали подозреваемого в краже мопеда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району с заявлением о краже обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил мопед, припаркованный во дворе его дома. Ущерб составил 12 000 рублей.

На место происшествия выехали оперативники. Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей и вышли на след подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель посёлка Озерки, который признался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU