2020-03-30T13:45:09+03:00
Происшествия

С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области задержали подозреваемого в краже мопедаВ Тверской области задержали подозреваемого в краже мопедаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району с заявлением о краже обратился 20-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил мопед, припаркованный во дворе его дома. Ущерб составил 12 000 рублей.

На место происшествия выехали оперативники. Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей и вышли на след подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель посёлка Озерки, который признался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверские полицейские задержали находившегося в Федеральном розыске мужчину
В Тверской области водитель иномарки погиб после столкновения с деревом
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за коронавируса: в регионе будут усиливать предупредительные меры против Covid-19
С парковки во дворе дома в Конаково Тверской области злоумышленник похитил мопед
Жителям Тверской области указали на признаки интернет-фейков о коронавирусе
Режим повышенной готовности в Тверской области из-за короавируса: в регионе подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом
В 2020 году многодетным семьям Тверской области выплатили почти 16 млн рублей материнского капитала
В Тверской области пенсионер стал жертвой уличного грабителя
Вертолеты санавиации трижды вылетали в районы Тверской области
Коронавирус в Тверской области: автомобиль-колокольня с мощами и иконами объехал вокруг Твери
У жителя Удомли злоумышленник украл гаражные ворота
В Твери новые автобусы вышли еще на четыре маршрута
В Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за работу
Первые поливомоечные машины вышли на работу в Твери
Два парня в Тверской области украли ворота гаража и сдали их в пункт приёма металла
В Ботаническом саду распустились первые в Твери тюльпаны, нарциссы и гиацинты
На 29 марта в Тверской области не выявлено новых случаев коронавирусной инфекции
Только за сутки жители Тверской области позволили мошенникам снять с банковских карт более 700 000 рублей
Хроники Ржевского мемориала: Установлен венок и надпись у подножия
Ночью в Твери тушили мусорный контейнер и хозпостройку
Мамулино – Энергоремонт: в Твери запускают обновленный 27 маршрут
Часть электричек отменят на участке Москва-Тверь
Из-за пьяного водителя в ДТП пострадало двое человек в Тверской области
Из-за пала травы с 27 марта в Тверской области установлен пожароопасный период
Новых случаев коронавирусной инфекции в Тверской области не выявлено
Крупные супермаркеты Твери почти пустые, продавцы в масках и перчатках