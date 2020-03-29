В Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за работу

29 Март 2020 2020-03-29T21:27:37+03:00

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Жители Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за их труд. Акция быстро нашла последователей, и уже к 29 марта фотографий, где изображен человек с листом бумаги, на котором написано #спасибодоктор, стало в сети довольно много.

Акция совпала с тем, что двое пациентов в коронавирусной инфекцией 27 марта были выписаны из Калининской районной больницы. На сегодня там остается один пациент в подтвержденным диагнозом.

- Присоединяйтесь к акции - выкладывайте свою фотографию в соцсетях с хештегом и расскажите, какому врачу вы хотите выразить слова благодарности, - приглашают присоединиться к акции администрация Твери. - Врач не может остаться дома, чтобы обеспечить свою безопасность. Он вынужден работать, чтобы обеспечить нашу. Мы можем помочь, если просто не будем пренебрегать профилактикой.

Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери

Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери

Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU