В Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за работу
Жители Твери запустили флешмоб, в котором благодарят врачей за их труд. Акция быстро нашла последователей, и уже к 29 марта фотографий, где изображен человек с листом бумаги, на котором написано #спасибодоктор, стало в сети довольно много.
Акция совпала с тем, что двое пациентов в коронавирусной инфекцией 27 марта были выписаны из Калининской районной больницы. На сегодня там остается один пациент в подтвержденным диагнозом.
- Присоединяйтесь к акции - выкладывайте свою фотографию в соцсетях с хештегом и расскажите, какому врачу вы хотите выразить слова благодарности, - приглашают присоединиться к акции администрация Твери. - Врач не может остаться дома, чтобы обеспечить свою безопасность. Он вынужден работать, чтобы обеспечить нашу. Мы можем помочь, если просто не будем пренебрегать профилактикой.
Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери
Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери
Акция благодарности #спасибодоктор. Фото: Администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»