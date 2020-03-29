Первые поливомоечные машины вышли на работу в Твери
На то, что в Твери очень много пыли, жалуются все горожане. С 28 марта первые поливомоечные машины от МУП «ЖЭК» вышли на улицы города. Сообщается, что основная часть работ ведётся в ночное время суток.
Что касается маршрута, то в первый день машины прошли по центральной части города: по улицам Советская, Вагжанова, Андрея Дементьева, Новоторжская, ряде площадей, Старому и Новому мостам и др.
В ночь на 29 марта и в течение дня четыре группы машин работали на улицах Коминтерна и Дарвина, проспектах Чайковского и Волоколамском, Смоленском переулке, набережной реки Лазури.
- При благоприятных погодных условиях работа по поливу улиц будет продолжаться в круглосуточном режиме - комментируют в администрации Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU