Первые поливомоечные машины вышли на работу в Твери

29 Март 2020 2020-03-29T20:38:46+03:00

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На то, что в Твери очень много пыли, жалуются все горожане. С 28 марта первые поливомоечные машины от МУП «ЖЭК» вышли на улицы города. Сообщается, что основная часть работ ведётся в ночное время суток.

Что касается маршрута, то в первый день машины прошли по центральной части города: по улицам Советская, Вагжанова, Андрея Дементьева, Новоторжская, ряде площадей, Старому и Новому мостам и др.

В ночь на 29 марта и в течение дня четыре группы машин работали на улицах Коминтерна и Дарвина, проспектах Чайковского и Волоколамском, Смоленском переулке, набережной реки Лазури.

- При благоприятных погодных условиях работа по поливу улиц будет продолжаться в круглосуточном режиме - комментируют в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU