Два парня в Тверской области украли ворота гаража и сдали их в пункт приёма металла
29 марта в полицию Удомельского района Тверской области обратился сотрудник гаражно-строительного кооператива города Удомли. Мужчина сообщил, что неизвестные украли ворота строящегося бокса. Ущерб составил более 15 000 рублей.
В процессе расследования выяснилось, что накануне у гаражей, свидетель видел двух парней с ножовкой. Они скрылись после того, как им пригрозили полицией.
Позже ворота были обнаружены в одном из пунктов приёма металла. Злоумышленниками оказались неработающие 27-летние жители Удомли. В полиции они сознались в содеянном и пояснили, что вырученные деньги уже потратили.
- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - комментирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU