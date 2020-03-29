Два парня в Тверской области украли ворота гаража и сдали их в пункт приёма металла

29 Март 2020 2020-03-29T19:55:42+03:00

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29 марта в полицию Удомельского района Тверской области обратился сотрудник гаражно-строительного кооператива города Удомли. Мужчина сообщил, что неизвестные украли ворота строящегося бокса. Ущерб составил более 15 000 рублей.

В процессе расследования выяснилось, что накануне у гаражей, свидетель видел двух парней с ножовкой. Они скрылись после того, как им пригрозили полицией.

Позже ворота были обнаружены в одном из пунктов приёма металла. Злоумышленниками оказались неработающие 27-летние жители Удомли. В полиции они сознались в содеянном и пояснили, что вырученные деньги уже потратили.

- В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - комментирует пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU