В Ботаническом саду распустились первые в Твери тюльпаны, нарциссы и гиацинты

29 Март 2020 2020-03-29T15:32:51+03:00

За всю историю сада это произошло впервые так рано

Изменить размер текста: A A

29 марта в Ботаническом саду Твери распустились первые в саду, а, возможно и в нашем городе, тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

- В поддержку многочисленным подснежникам начинает цвести своеобразное благородное сословие, которое можно назвать аристократами весны. Ведь тюльпаны, нарциссы и гиацинты остаются самыми популярными и любимыми весенними цветами, - увлеченно рассказывает директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев и напоминает об особенностях этой, столь ранней весны. - Еще только март, однако, вот он - настоящий бал весенних цветов, самый ранний за всю историю нашего сада.

Юрий Викторович даже в эти неспокойные времена не изменяет себе и своим жизненным принципам: он рассказывает о красоте и публикует исключительно мотивирующие посты о душе, прекрасном мире вокруг и вере в лучший завтрашний день.

Первые тюльпаны. Фото: Юрий Наумцев

Впервые такое цветение зафиксировано в марте. Фото: Юрий Наумцев

В поддержку подснежникам начинают цвести аристократы весны. Фото: Юрий Наумцев

ИСТОЧНИК KP.RU