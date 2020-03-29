2020-03-29T14:28:36+03:00
Происшествия

Только за сутки жители Тверской области позволили мошенникам снять с банковских карт более 700 000 рублей

По всем фактам возбуждены уголовные дела
Ирина ТАРАСОВА
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Полиция бьет тревогу. Теме краж денег с банковских карт и была посвящена на днях пресс-конференция в УМВД России по Тверской областиПолиция бьет тревогу. Теме краж денег с банковских карт и была посвящена на днях пресс-конференция в УМВД России по Тверской областиФото: Ирина ТАРАСОВА
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Среди преступников Тверская область считается наивной. По той причине, что жители региона не прислушиваются к тому, что им говорит полиция и добровольно отдают свои деньги мошенникам. Не взирая на многочисленные предупреждения.

Статистика честна: ни в какой другой области таких цифр нет! Только за 20 марта жители региона отдали 1,5 млн своих средств злоумышленникам. И так каждый день.

28 марта не стал исключением. В полицию обратилось несколько жителей региона с заявлениями о хищении денежных средств с их банковских карт.

- Схемы злоумышленников идентичны. На сотовый телефон потерпевшим поступали звонки от сотрудников банка, которые сообщали о попытке несанкционированного снятия денежных средств мошенниками с их счетов. Со слов звонивших необходимо было срочно установить двойную защиту на счета потерпевших, а для этого нужны цифры с оборотной и лицевой сторон их банковских карт. Поверив, заявители озвучивали реквизиты своих пластиковых карт, а также и коды, которые поступали чуть позже им на телефоны, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В итоге 22-летняя девушка из Кашина лишилась более 700 000 рублей, со счета 24-летней жительницы Вышнего Волочка списали более 25 тысяч рублей, более 40 000 рублей похищено у 68-летней жительницы Ржевского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры для установления и задержания подозреваемых лиц.

А полиция вновь напоминает: будьте бдительны! Сотрудники банка никогда не звонят и не спрашивают неизвестные реквизиты и коды! Если вас информируют о попытке мошенников снять со счета деньги, то прервите телефонный разговор и перезвоните в обслуживающий вас банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Только за сутки жители Тверской области позволили мошенникам снять с банковских карт более 700 000 рублей
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