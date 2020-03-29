2020-03-29T13:27:09+03:00
Общество

Хроники Ржевского мемориала: Установлен венок и надпись у подножия

Работа подходит к финалу
Ирина ТАРАСОВА
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Установлен венок и надпись у подножия. Фото: Андрей КоробцовУстановлен венок и надпись у подножия. Фото: Андрей Коробцов
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А между тем работа над Ржевским мемориалом в Тверской области близится к завершению. И даже подошла к финалу.

28 марта скульптор огромного бронзового солдата Андрей Коробцов сообщил об этом на своей странице в соцсетях, после чего разместил фото:

- Установлен венок и надпись у подножия Ржевского мемориала. Работа близится к завершению!

На черной плите с венком золотом выбита строка из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом": "Мы за Родину пали. Но она - спасена"

Напомним, новый мемориал и весь комплекс, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе, увековечит память о простом солдате.

Несмотря на карантинные меры, все основные работы завершились в срок, до обещанной даты - 15 марта.

А вот и вся внушительная картина... До открытия не так долго. Фото: Андрей Коробцов

А вот и вся внушительная картина... До открытия не так долго. Фото: Андрей Коробцов

Вот так будет выглядеть мемориал. Фигура солдата парит над землёй. Графика: РВИО

Вот так будет выглядеть мемориал. Фигура солдата парит над землёй. Графика: РВИО

ИСТОЧНИК KP.RU

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