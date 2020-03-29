Хроники Ржевского мемориала: Установлен венок и надпись у подножия
А между тем работа над Ржевским мемориалом в Тверской области близится к завершению. И даже подошла к финалу.
28 марта скульптор огромного бронзового солдата Андрей Коробцов сообщил об этом на своей странице в соцсетях, после чего разместил фото:
- Установлен венок и надпись у подножия Ржевского мемориала. Работа близится к завершению!
На черной плите с венком золотом выбита строка из стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом": "Мы за Родину пали. Но она - спасена"
Напомним, новый мемориал и весь комплекс, который станет филиалом Музея Победы на Поклонной горе, увековечит память о простом солдате.
Несмотря на карантинные меры, все основные работы завершились в срок, до обещанной даты - 15 марта.
А вот и вся внушительная картина... До открытия не так долго. Фото: Андрей Коробцов
Вот так будет выглядеть мемориал. Фигура солдата парит над землёй. Графика: РВИО
ИСТОЧНИК KP.RU